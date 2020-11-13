TBMM Bas¸kanı S¸entop, Avrupa'ya ac¸ılan ilk ihrac¸ yu¨k trenini Bulgaristan'a yolcu etti
13.11.2020 20:01 | Son Güncelleme: 13.11.2020 20:06
TBMM Bas¸kanı Prof. Dr. Mustafa S¸entop Avrupa'ya ac¸ılan ilk ihrac¸ yu¨k trenini Tekirdagˆ'dan Bulgaristan'a yolcu etti.
TBMM Bas¸kanı Prof. Dr. Mustafa S¸entop Avrupa'ya ac¸ılan ilk ihrac¸ yu¨k trenini Tekirdagˆ'dan Bulgaristan'a yolcu etti. Tekirdagˆ Medlog I·stasyonunda düzenlenen törene, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Namık Kemal Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyuer katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı