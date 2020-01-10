Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi
Haberler » Güncel » Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi - Haber

Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.

10.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.01.2020 17:30
Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi

İl Afet ve Acil Durum () Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği 'a 3 tır çadır gönderildi.


Arnavutluk'ta art arda meydana gelen depremler nedeniyle AFAD Başkanlığının talimatı üzerine Tekirdağ AFAD Lojistik Deposu'ndan 300 adet çadır 3 tıra yüklenerek, Arnavutluk'a gönderildi. Daha önce de Arnavutluk'a 480 çadır gönderilmişti. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler