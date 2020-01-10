Tekirdağ'dan Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü tarafından art arda depremlerin meydana geldiği Arnavutluk'a 3 tır çadır gönderildi.
Arnavutluk'ta art arda meydana gelen depremler nedeniyle AFAD Başkanlığının talimatı üzerine Tekirdağ AFAD Lojistik Deposu'ndan 300 adet çadır 3 tıra yüklenerek, Arnavutluk'a gönderildi. Daha önce de Arnavutluk'a 480 çadır gönderilmişti. - TEKİRDAĞ