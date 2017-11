Tekirdağ'dan 10 Adet Yerli Otomobil Siparişi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde faaliyet gösteren bir şirket üretilecek yerli otomobilden 10 adet alacağını açıkladı.



Best Grup Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Eke, ofisinde yaptığı basın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üretilecek ilk araca talip olarak başlattığı bu rüzgara grup olarak destek verme kararı aldıklarını ifade ederek, "2004 yılında Selçuk Bayraktar kardeşimin hayaliyle başlayan insansız hava aracı projesinde bugün dünyanın en donanımlı İHA ve SİHA'larını üretmekteyiz. Yerli otomobili üretebilecek bilgi birikimi, kapasite ve pazara sahibiz." dedi.



İç pazarın yüzde 10'unun bile yerli otomobilin seri üretime geçmesine imkan sağlayacağını ifade eden Eke, şunları kaydetti:



"Kamuda 125 bin araç bulunmaktadır. Bir o kadar belediyelerde araç bulunduğu tahmin ediliyor. Yani Türkiye'de sadece devletimiz hizmetlerinde 250 bin araç kullanılmaktadır. Seri üretime geçildiğinde yılda 250 bin araçlık bir döngü yakalandığında yıllık 25 milyar lira ciro ülkemizde kalacak ve bu sektörde direk ve dolaylı çalışanların cebine girecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde ortaya çıkan ve Sanayi ve Ticaret Odalarımızın destek verdiği bu projeyi Best Güvenlik olarak bizler de destekliyoruz. Best Güvenlik ailesi olarak, yapılacak yerli otomobilin seri üretime geçmesiyle birlikte en az 10 adetine talip olduğumuzu halkımıza ilanen duyuruyoruz."