Tekirdağ'daki Yangında 8 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

TEKİRDAĞ'da makilik alanda çıkan yangında alevlerin ahırlara sıçraması sonucu 8 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. İtfaiye ekipleri, yangını evlere sıçramadan kontrol altına aldı.



Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi Karadeniz Mahallesi'nde bugün öğlen saatlerinde makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim birimlerine yakın alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle besicilik yapanların ahırlarına sıçradı. Buradaki samanların da tutuşmasıyla iki ahırda bulunan 8 büyükbaş hayvan yanarak telef oldu. Bu sırada alevlere kendi imkanlarıyla müdahale eden bir kadın dumandan etkilenirken, sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak müdahalede bulunuldu.



Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi alevlere 6 araç 2 dozerle müdahalede bulundu. İtfaiyenin 2 saat süren ve güçlükle söndürme çalışmalarında alevler evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Mahallede bulunan Karadenizliler Yardımlaşma ve Kültür Dernek Başkanı Muharrem Akyüz, "İçeride 15 büyükbaş hayvan vardı. Yangına neyin sebep olduğu henüz belli değil. Bilirkişi rapoyla belli olacak. Şu anda bildiğim kadarı ile 8 hayvan yanarak telef oldu. İki tanesini keserek kurtarmaya çalıştık ama kurtaramadık. Çok ciddi bir maddi kayıp söz konusu vatandaşımızın. Vatandaşımızın zararını karşılamak için gerekli incelemeleri yapıp Tarım İl Müdürlüğü'ne başvuracağız" dedi. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ