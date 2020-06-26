Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı
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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

26.06.2020 12:49 | Son Güncelleme: 26.06.2020 13:21

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.H, T.Y, G.Y. ve L.B, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Diğer zanlılar B.H, G.G, E.H, S.Ö. ve Ş.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince 23 Haziran'da Hıdırağa Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda 1,23 gram skunk ile ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiş, 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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