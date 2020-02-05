Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
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Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:44
Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

'ın ilçesinde, sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Çorlu Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Hıdırağa Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satanları belirledi. Mahallede önceden belirlenen adreslere, narkotik köpeği 'Kiraz'ın da kullanıldığı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda, sokaklarda satışa hazır uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu haplar ele geçirilirken, 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3'ü de tutuklanarak, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA
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