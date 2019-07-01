Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince ilçe girişindeki uygulama noktasında gözaltına alınan İ.E, M.B. ve T.O'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince 2 gün önce ilçe girişinde durdurulan bir araçta 500 gram eroin ele geçirilmiş İ.E, M.B. ve T.O. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA