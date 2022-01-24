Tekirdağ'daki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 13 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 83 kişiden 13'ü tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da polis ekiplerince son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 83 kişiden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik başlattığı çalışma kapsamında çeşitli adreslere baskınlar yaptı.

Aramalarda 300 gram eroin, 630 uyuşturucu hap, 125 gram bonzai, ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 300 lira para ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili 83 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıların 13'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, 15 kişi adli kontrol şartıyla, diğer şüpheliler adliyede ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.