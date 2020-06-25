Tekirdağ'daki tren kazası davasının duruşması görüldü
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Tekirdağ'daki tren kazası davasının duruşması görüldü

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Tekirdağ'daki tren kazası davasının duruşması görüldü
25.06.2020 21:17 | Son Güncelleme: 25.06.2020 21:17

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 25 kişinin hayatını kaybettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin haklarında kamu davası açılan 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda görülen davanın 5'inci duruşmasına, tutuksuz sanıklar TCDD 1'inci Bölge Müdürlüğü Halkalı 14'üncü Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşma öncesi salona giren kişilerin ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske verildi, sosyal mesafeye uygun bir şekilde yer almaları sağlandı.

Mahkemeye ulaşan bilgi ve belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada ilk olarak tanıklar dinlendi.

Kazada kızını ve eşini kaybeden Melih Kurtuluş, "Menfezi yağmur suyu aksın diye yaparsın. Standartlarına göre yaparsın. Yağmur geçsin diye menfez yapılır. Yağmurda bir menfez yıkılıyorsa orada bir hesapsızlık var demektir. Ben ihmali olanların cezalandırılmasını istiyorum." dedi.

Duruşma, sanık ve sanık avukatlarının savunmalarıyla devam etti.

Sanıklar üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmezken, sanık avukatları da TCDD yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Aranın ardından devam eden duruşmada savcı, müşteki avukatlarının, talimatla alınan tanık ifadelerinin mahkeme huzurunda dinlenilmesi talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyetinin, tanıkların huzurda dinlenmesi talebinin reddine karar vermesi üzerine duruşmaya katılan bazı aileler salonu terk etti.

Bilirkişi heyeti olay yerinde keşif yapacak

Mahkeme heyeti daha sonra ara kararını açıkladı.

Heyet, 16 Temmuz Perşembe günü kazanın meydana geldiği yerde keşif yapacak 7 kişilik heyeti belirledi.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanıkların adli kontrol tedbirlerinin devamına, tanıkların dinlenmesi, sanıkların tutuklanması ve suç duyusunda bulunulması yönündeki taleplerin reddine karar verdi.

Duruşma 4 Kasım 2020'ye ertelendi.

Öte yandan, duruşma öncesi Bulvar Yolu Santral Işıklar mevkisinde toplanan bir grup, ellerindeki dövizlerle slogan atarak Çorlu Halk Eğitim Merkezi önüne geldi.

Tren kazasında kızı, kardeşi ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, burada yaptığı açıklamada, olayla ilgili sorumlulukları bulunanların cezalandırılmalarını istediklerini söyledi.

Tren kazası

Uzunköprü-İstanbul seferini yapan yolcu treninin 8 Temmuz 2018'de Çorlu yakınlarında vagonlarından bazılarının devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirmiş, 340 kişi yaralanmıştı.

İddianamede "kazanın meydana gelmesinde asli kusurlu" bulundukları gerekçesiyle sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat, Çetin Yıldırım ve Celaleddin Çabuk'un "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan 2 ile 15 yıl arasında hapisle cezalandırılmaları istenmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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