Tekirdağ'daki Tren Kazası

Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, 73 kişi yaralandı.

Uzunköprü belediye başkanı ve ekipler olay yerine giderek orada olan tüm ekiplere ve hastane de olan vatandaşlara yardım etmek çorlu devlet hastanesine gitti.

İşbilen İHA muhabirine yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi. "başta Trakya bölgesi olmak üzere tren kazasında yaşamını yitiren tüm kardeşlerimizin yakınlarına sabırlar diler yaralı olarak çeşitli hastaneler de tedavi gören vatandaşlarımızın da bir an önce iyileşmelerini temenni ederim" dedi.

Uzunköprü devlet hastanesinde bilgi işlem masası oluşturuldu.

Uzunköprü devlet hastanesi başhekimliği tren kazasından sonra çorlu ve çeşitli il ilçeler de yaralı ya da hayatını kaybetmiş olan kişilerin yakınlarına bilgi vermek amacıyla bir bilgi işlem masası oluşturdu. Vatandaşlar yakınlarından bilgi almak için hastane önünde uzun süre bekledi. - EDİRNE