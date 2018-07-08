Tekirdağ'daki Tren Kazası

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı tarafından Tekirdağ'daki tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

Başbakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında meydana gelen tren kazasının Kıbrıs Türk halkını derinden üzdüğü belirtilerek, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaslı ailelerine başsağlığı dileriz. Kazada yaralananlara da acil şifalar dileriz." ifadesi kullanıldı.

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, tren kazasında başta yakınlarını yitirenler olmak üzere Türkiye'ye başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.