Tekirdağ'daki Tren Kazası

HDP Merkez Yürütme Kurulunca Tekirdağ'daki tren kazasında yaralananların ve ailelerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla vatandaşlara ve partinin bölgedeki teşkilatlarına acil dayanışma çağrısında bulunuldu.

HDP Merkez Yürütme Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır ve yaralılara acil şifa dilendi.

Açıklamada, kazada yaralananların ve yakınlarının ihtiyaçlarının karşılanması için vatandaşların ve partinin bölgedeki il ve ilçe teşkilatlarının acil dayanışmaya çağrıldığı belirtilerek, "Kazaya sebep olan her türlü ihmal ve sorumsuzluğun ortaya çıkarılması, sorumluların cezalandırılması ve tüm bu süreçlerin şeffaflıkla yürütülmesi gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.