Tekirdağ'daki Tren Kazası

Tekirdağ'daki Tren Kazası

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Tekirdağ'daki Tren Kazası

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bozdağ, tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.

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