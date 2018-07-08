Tekirdağ'daki Tren Kazası
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "Tekirdağ'da meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.
Bozdağ, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, Tekirdağ'da yaşanan tren kazasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bozdağ, tren kazasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diledi.