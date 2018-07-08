Tekirdağ'daki Tren Kazası

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Sarılar köyü yakınlarındaki tren kazasında ilk belirlemelere göre, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 73 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Gümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaralıların İstanbul ve Tekirdağ'daki hastanelere sevkinin havadan ve karadan sürdüğünü belirtti.

Olay yerinde 100'e yakın ambulansın görev yaptığını aktaran Gümüş, "İlk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 73 kişi ise yaralandı. Olayla ilgili çalışmalarımız sürüyor." dedi.