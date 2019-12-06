Tekirdağ'daki trafik kazasında Demirtaş'ın anne ve babasının da bulunduğu 9 kişi yaralandı

06.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:08

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde minibüsün bariyerlere çarpması sonucu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın anne ve babası ile kız kardeşinin de aralarında bulunduğu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Özkan Yalğı idaresindeki 34 ZN 6617 plakalı VIP minibüs, Avrupa Otoyolu Velimeşe mevkisinde, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, Demirtaş'ın babası Tahir (73) ve annesi Sadiye Demirtaş (67) ile kız kardeşi Şadiye Buluttekin (37), Mehmet ve Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalğı, Rami ve Fesih Türkmen ile sürücü Yalğı yaralandı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların buradaki müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastanelere sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Minibüste bulunanların, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Kaynak: AA