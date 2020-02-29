Tekirdağ'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
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Tekirdağ'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Malkara ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

29.02.2020 13:42 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:42
Tekirdağ'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

İstanbul'dan 'ye seyir halindeki İsmail Neşet Çağlar (70) yönetimindeki 34 YR 7929 plakalı otomobil, Halizköy rampasında karşı şeride geçerek su kanalına çarptı.

Kazada sürücü Çağlar ile eşi Ümmügülsün Çağlar (66) yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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