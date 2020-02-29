Tekirdağ'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı
Malkara ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Malkara ilçesinde otomobilin yol kenarındaki su kanalına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Çanakkale'ye seyir halindeki İsmail Neşet Çağlar (70) yönetimindeki 34 YR 7929 plakalı otomobil, Halizköy rampasında karşı şeride geçerek su kanalına çarptı.
Kazada sürücü Çağlar ile eşi Ümmügülsün Çağlar (66) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA