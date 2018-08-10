Tekirdağ'daki Trafik Kazası

Çorlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmen çift toprağa verildi.

Aptulmuttalip ve Fatma Koşucu'nun cenazeleri, Çorlu Merkez Camisine getirildi.

Kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Tekirdağ Karaevli Mezarlığı'nda defnedildi.

Çiftin akrabaları, göz yaşlarına hakim olamadı.

Olay

Çorlu - Tekirdağ yolu Çiftlikler mevkisinde, Aptulmuttalip Koşucu (72) idaresindeki 59 YM 778 plakalı otomobil kavşaktan ters istikamete dönmeye çalışırken, Ahmet Emre Saygılı yönetimindeki 34 NT 9533 plakalı otomobil ile çarpışmış, Aptulmuttalip Koşucu'nun olay yerinde hayatını kaybederken, diğer sürücü kazadan yara almadan kurtulmuştu.

Kazada ağır yaralanan ve Çorlu Devlet Hastanesine sevk edilen Fatma Koşucu da burada hayatını kaybetmişti.