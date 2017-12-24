Tekirdağ'daki Trafik Kazası

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde servis aracının çarpması sonucu yaralanan kadın hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Hisar Sokakta A.B. yönetimindeki 59 S 4004 servis aracı, yolda yürüyen Ayşe Bahtiyar'a (67) çarptı.



Ağır yaralanan Bahtiyar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.





Bahtiyar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.