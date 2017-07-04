Tekirdağ'daki Terör Operasyonu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, yakalanan 5 PKK'lı terörist adliyeye sevk edildi.



Alınan bilgiye göre, haklarında arama kararı bulunan terör örgütü PKK üyesi 5 kişinin, yurt dışına kaçırılacağı ihbarı üzerine Tekirdağ Jandarma Komutanlığı ekiplerince İnecik mevkisindeki bir dinlenme tesisinde gözaltına alınan M.Ş, A.A, N.G, L.A. ve Y.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.



Şüpheliler, sağlık kontrolü için jandarma midibüsüyle Devlet Hastanesine getirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.