Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek

Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi ev ile Marmaraereğilisi ilçesindeki Konstantin Evi'nin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek
12.09.2020 12:07 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:26

Tekirdağ'da Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi ev ile Marmaraereğilisi ilçesindeki Konstantin Evi'nin restore edilmesi için çalışma başlatıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Süleymanpaşa ilçesindeki Çalıkuşu romanının bir bölümünün kaleme alındığı tarihi ev, Konstantin Evi ve tescilli depo binasında rölöve ve restitüsyon çalışmaları devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın medeniyetler kenti olduğu bilinciyle bugüne ulaşan kültür varlıklarını yarınlara kazandırmaya devam ettiklerini belirtti.

Tarihi binaların restorasyonu kadar korunması ve yaşatılmasının da önemli olduğunu bildiren Albayrak, şunları kaydetti:

"Yaptığımız her bir restorasyon çalışması ile kentimiz yok olmaya yüz tutmuş kültür varlıklarına yeniden kavuşuyor. Belediyemizin beş temel vizyonundan biri olan turizm vizyonu kapsamında Tekirdağ ilimizi tarihi mekanları ve kültür varlıklarıyla anılan bir kent haline getirme konusunda kararlıyız."

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Emmanuel Macron Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Canan Ergüder Yasemin Özilhan Melisa Aslı Pamuk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Lionel Messi Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Daha Fazla Eylül Bakan İzmir Antalya
Şu an buradasınız: Tekirdağ'daki tarihi yapılar restore edilecek - Tekirdağ
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.9.2020 12:26:18. #1.15#
title