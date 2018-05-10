Tekirdağ'daki "Suç Örgütü" Operasyonu

Tekirdağ merkezli 6 ilde, yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların yasa dışı yollarla satışını gerçekleştirdiği iddia edilen şebekeye yönelik operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla sokulan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların trafikten çekme belgeli araçlara ait tescil bilgileri kullanılarak trafiğe çıkarıldığı iddiası üzerine Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin'de eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 15 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çorlu Adliyesine sevk edildi.

Şüphelilerden 9'u savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan, C.Y, A.A. ile M.A.K tutuklanırken, C.E, R.Ü. ve M.T.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aynı soruşturmada gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 5 kişiden 2'si çıkarıldığı mahkemece dün tutuklanmıştı.

Olay

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan yabancı plakalı çekici ve yarı römork cinsi araçların trafikten çekme belgeli araçlara ait tescil bilgileri kullanılarak trafiğe çıkarıldığı ihbarı üzerine harekete geçmiş, teknik ve fiziki takip sonucu Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Gaziantep, Ankara ve Mardin üzerinden ülkeye sokulan araçların suç örgütüne satıldığını tespit etmişti.

Polis ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonlarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde şase numarası değiştirilmiş araç, İstanbul'daki bir kargo firmasında Gaziantep'e gönderilmek üzere paketlenmiş yabancı plakalarla araçlara ait ruhsat, yine İstanbul'da Türkiye'ye giriş yapmış ancak yasal süre içinde çıkmamış bir araç, Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde şase etiketi çıkarılmış başka bir dorsenin plakası takılmış dorse ele geçirmişti.

Olayla ilgili 23 kişi gözaltına alınmış, bir kişinin aynı zamanda uluslararası yasa dışı bahis oynatan suç örgütünün de yöneticisi olduğu tespit edilmişti.