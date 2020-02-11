Tekirdağ'daki "Şehitler Abidesi"nde restorasyon çalışmaları sürüyor
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Tekirdağ'daki "Şehitler Abidesi"nde restorasyon çalışmaları sürüyor

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

11.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 11.02.2020 15:12
Tekirdağ'daki

ilçesinde bulunan Şehitler Abidesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezayi Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, restorasyon çalışmalarının Cumhurbaşkanı 'ın talimatıyla başladığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü bildiren Çetin, "Şehitlerimizin mezarları dolayısıyla restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor. 2020'nin ikinci yarısında Şehitler Abidemizin restorasyonunu ve peyzajını tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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