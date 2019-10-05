Tekirdağ'daki sağanak
Malkara ilçesindeki kuvvetli yağış nedeniyle kapanan, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu ulaşıma açıldı.
Malkara ilçesindeki kuvvetli yağış nedeniyle kapanan, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu ulaşıma açıldı.
Dün öğleden sonra başlayan ve şiddetini zaman zaman artıran sağanak ilçedeki bazı rögarları tıkadı.
Rögarların tıkanması nedeniyle dereye ulaşamayan yağmur suyu, Tekirdağ'ı Çanakkale'ye bağlayan D-110 kara yolu üzerinden akmaya başladı.
Suyun, trafik akışını önlemesi nedeniyle yol ekiplerce ulaşıma kapatıldı.
Yaklaşık bir buçuk saatlik çalışma sonrası tıkanan rögarlar açıldı, dere yatağına ulaşan sağanak suları kara yolundan çekildi. Daha sonra ekipler yolu trafiğe açtı.
İlçede sağanak aralıklarla devam ediyor.