Tekirdağ'daki ormanlar sonbahar renklerine büründü

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde bulunan ormanlar, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Ganos Dağı eteklerinde ziyaretçilerin ilgi odağı olan ormanlar, farklı renk tonlarını fotoğraflamak isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Sonbaharda ormanların insanlara ayrı bir keyif verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar bu mevsimde, İstanbul'a en yakın yerdeki ilimizde doğanın sunduğu bu renk cümbüşünün tadını çıkarıyor, ormanda her köşede farklı bir güzellikle karşılaşıyorlar. İnsanlar burada stres atıyor, ormanda huzur buluyor." dedi.

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