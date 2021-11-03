Tekirdağ'daki ormanlar sonbahar renklerine büründü - Haberler
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Tekirdağ'daki ormanlar sonbahar renklerine büründü

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'daki ormanlar sonbahar renklerine büründü

Tekirdağ'da ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da ormanlar, sonbaharda ziyaretçilerine güzel manzaralar sunuyor.

Şarköy ilçesine bağlı Uçmakdere Mahallesi'nde bulunan ormanlar, sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla göz alıcı güzelliğe kavuştu.

Ganos Dağı eteklerinde ziyaretçilerin ilgi odağı olan ormanlar, farklı renk tonlarını fotoğraflamak isteyenlerin de uğrak noktası oluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunduğunu söyledi.

Sonbaharda ormanların insanlara ayrı bir keyif verdiğini ifade eden Hacıoğlu, "İnsanlar bu mevsimde, İstanbul'a en yakın yerdeki ilimizde doğanın sunduğu bu renk cümbüşünün tadını çıkarıyor, ormanda her köşede farklı bir güzellikle karşılaşıyorlar. İnsanlar burada stres atıyor, ormanda huzur buluyor." dedi.

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri
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