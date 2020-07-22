Tekirdağ'daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı Tekirdağ'daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındıTekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan uçak ve helikopterler, karadan da itfaiye ekipleri ve arozözlerle yapılan çalışmayla büyük oranda kontrol altına alındı.

Tekirdağ'daki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde çıkan orman yangını, havadan uçak ve helikopterler, karadan da itfaiye ekipleri ve arozözlerle yapılan çalışmayla büyük oranda kontrol altına alındı. Tekirdağ Orman İşletme İl Müdürü Ali Şen, "Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen orman yangınına havadan, karadan müdahaleler devam ediyor. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış durumda. Ancak tamamen söndürüldü diyemem, çalışmalar hızla sürüyor. Sanırım bu akşam gün batımına kadar tamamen kontrol altına alacak ve soğutma çalışması yapacağız" dedi.

Şen, yangında ortalama 150-200 dönüm bir alanın etkilendiğini belirterek, "Etkilenen alanda 5-6 yıllık genç fidan ağaçlandırma çalışması kapsamında ekilen çam ağaçları bulunuyordu" dedi.

Kaynak: DHA