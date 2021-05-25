Tekirdağ'daki Kurtdere Camisi mimarisiyle ilgi çekiyor
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Tekirdağ'daki Kurtdere Camisi mimarisiyle ilgi çekiyor

Tekirdağ'daki Kurtdere Camisi mimarisiyle ilgi çekiyor
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 1893 yılından Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılan Kurtdere Camisi, mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 1893 yılından Sultan Abdülhamit tarafından yaptırılan Kurtdere Camisi, mimarisiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Tuğla ve kesme taş malzemeyle kare plan şeklinde yapılan cami zamana meydan okuyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Kurtdere Camisi'nin kentin en önemli kültür envanterlerinden olduğunu söyledi.

Caminin 128 yıldır ayakta durduğunu anlatan Hacıoğlu, "Milli mirasımız olan Kurtdere Camisi 1877 yılında Osmanlı-Rus Savaşı'nda Türkiye'ye göç edenler tarafından Kurtdere Mahallesi'nde yapılmış." dedi.

Hacıoğlu, caminin bugün de ibadete açık olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Camide zamanla meydana gelen deformasyon nedeniyle Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 2015 yılından restorasyon çalışması başlatıldı. 3 yıl süren restorasyon çalışmasının ardından hizmete açıldı. Özellikle sanat tarihi ve mimariyle uğraşanlar Osmanlı'nın son döneminde yapılan, fevkalade özelliklere sahip bu camiyi ilgiyle ziyaret ediyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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