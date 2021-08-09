Son dakika haberi: TEKİRDAĞ'DAKİ KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ANNE VE KIZLARI SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Bir son dakika haberine göre Ramazan EĞRİ İstanbul DHATekirdağ'da dün yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde bulunan anne ve 2 kızı hayatını kaybetmiş, sürücü baba ise ağır yaralanmıştı.

Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

Tekirdağ'da dün yol kenarındaki duvara çarpan otomobilde bulunan anne ve 2 kızı hayatını kaybetmiş, sürücü baba ise ağır yaralanmıştı. Anne ve kızlarının cenazesi bugün İstanbul'da toprağa verildi.

İstanbul'dan dün yola çıkan PTT Sultanbeyli İlçe Müdürü Nedim Sevinç'in(59) kullandığı 34 COB 352 plakalı otomobil, Tekirdağ Malkara ilçe girişi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki su kanalı betonuna çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Nedim Sevinç ağır yaralanırken, kızı Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30) olay yerinde, eşi Songül Sevinç (55) ile diğer kızı Zehra Meltem Sevinç (20) ise ambulansla kaldırıldıkları Malkara Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Anne ve kızlarının cenazeleri bugün Sultanbeyli'de bulunan Abdurrahmangazi Camii'ye getirildi. Sultanbeyli Müftüsü Hasan Erdoğan cenaze namazı öncesi trafik kurallarına ilişkin bir konuşma yaptı. İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30), Zehra Meltem Sevinç (20) ve Songül Sevinç (55)'in cenazeleri Fatih Sultan Mehmet Mezarlığı'na defnedildi. Cenazeye Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, çok sayıda aile yakını ve özel bir hastanede fizyoterapist olarak çalışan Elif Tuğçe Sevinç Coşkun (30)'un çalışma arkadaşları katıldı. Kazada ağır yaralanan sürücü Nedim Sevinç'in ameliyat olacağı ve durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, İlçemizde uzun süre hizmet eden kıymetli müdürümüz geçirmiş olduğu trafik kazasında maalesef eşi ve iki kızını kaybetti. Kendisi de yaralı durumda. Öncelikle eşine ve iki kızına Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz. diye konuştu.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, İlçemizin kıymetli PTT müdürü Nedim Sevinç bey ailesiyle seyir halinde iken maalesef bir trafik kazası geçiriyor. Kaza neticesinde eşi ve iki evladını kaybediyor. Şimdi onların cenazesini kaldırdık. Kendisi de hastanede. Buradan şifa diliyoruz. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Vefat eden eşi ve evlatlarına rahmet diliyoruz. Çok üzücü. Allah rahmet eylesin, Allah sabır versin dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı