Tekirdağ'daki Karaağaç Deresi renk değiştirdi

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bulunan Karaağaç Deresi, mavi ve yeşil renginde akmaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nden geçen ve Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi'ne dökülen Karaağaç Deresi, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle mavi ve yeşil renk aldı.

Pek çok fabrikanın bulunduğu bölgede derenin renginin değiştiğini gören mahalle sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

Mahalleli Nevzat Bili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dereden daha önce pis kokular geldiğini ve derenin ilk defa bu renklerde aktığını söyledi.

Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, derede gerekli incelemelerin yapılması için bölgeye ekiplerin gönderildiğini bildirdi.

Kaynak: AA