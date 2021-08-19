Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi
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Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi

Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi
Anadolu Ajansı / Uğur Arslan - Haberler | Güncel

Tekirdağ'daki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güney Kore fabrikası Hyosung İstanbul Tekstil, yangının yaşandığı Marmaris ile sel afetinin olduğu Kastamonu'ya birer tır yardım malzemesi gönderdi.

Tekirdağ'daki Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Güney Kore fabrikası Hyosung İstanbul Tekstil, yangının yaşandığı Marmaris ile sel afetinin olduğu Kastamonu'ya birer tır yardım malzemesi gönderdi.

Yardım tırlarının gönderilmesi nedeniyle düzenlenen programda fabrikanın genel müdürü Cheon Gyu Le, verdiği destekten dolayı Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin'e teşekkür plaketi verdi.

Çetin, burada yaptığı konuşmada, son dönemde yaşanan afetler nedeniyle ülkenin zor bir sınavdan geçtiğini söyledi.

Bugünlerin de birlik ve beraberlik içinde atlatılacağına inandığını belirten Çetin, "Hyosung İstanbul Tekstil, yüzde yüz Güney Kore menşeli bir firma olarak bölgemizde elastan iplik üretimi yapıyor. Belediyemiz istatistiklerine göre, bölgede yerel ve ulusal olaylara en hızlı ve en fazla sosyal sorumluluk projeleri ile cevap veren lider firmalar arasında birinci sıradadır." dedi.

Fabrikanın Güney Kore sermayesiyle kurulduğunu ancak yüreklerinin, gönüllerinin milli olduğunu vurgulayan Çetin, şunları kaydetti:

"Bu birlikteliğin temellerini 1950'li yıllarda Kore Savaşı'na Türkiye'den katılan ve canlarını Kore halkının özgürlüğü için feda eden atalarımıza, o günkü Türk askerlerimize borçluyuz. O zamanki şehitlerimizin de ruhları şad olsun. O gün attıkları tohumların, bugün Belediye Başkanlığı yaptığım ilçede filizlendiğini görmek beni hem duygulandırıyor hem de gururlandırıyor."

Cheon Gyu Le de Türkiye'de yaşanan felaketlere çok üzüldüklerini, afet bölgelerine yardım göndererek bir nebze olsun acıları hafifletmek istediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından içerisinde pirinç, makarna, toz şeker, un, barbunya pilaki, ayçiçek yağı, içme suyu, mum, jeneratör, mama, battaniye ve gaz maskesi bulunan 2 tır, Kastamonu ve Marmaris'e uğurlandı.

Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi
Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi
Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi
Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Arslan

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Tekirdağ'daki Güney Kore sermayeli fabrikadan Marmaris ve Kastamonu'ya 2 tır yardım gönderildi - Haberler
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