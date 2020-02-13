Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 15 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

13.02.2020 17:42 | Son Güncelleme: 13.02.2020 17:42
Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde 15 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Bahçelievler Mahallesi'nde bir otomobilde düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücü O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.


Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında dün şüphe üzerine durdurulan otomobilde 15 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü O.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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