Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
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Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde 46 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

09.12.2019 10:38 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:38
Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

'ın ilçesinde 46 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.


Bir kamyonette düzensiz göçmenlerin yakalanmasının ardından gözaltına alınan sürücü E.M'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.


Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Çene Mahallesi'nde kontrollerini sürdüren Hayrabolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Aralık'ta, şüphe üzerine kapalı kasa kamyoneti durdurmuştu.

Kontrollerde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlanan Afganistan uyruklu 46 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücü E.M. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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