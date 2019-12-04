Tekirdağ'daki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 32 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 32 düzensiz göçmenin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Düzensiz göçmenlerin yakalanmasıyla ilgili gözaltına alınan sürücüler A.T. ve M.Ş'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, şüphe üzerine iki aracı Bahçelievler Mahallesi'ndeki uygulama noktasında durdurmuştu.
Araçlarda yapılan kontrolde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki 32 düzensiz göçmen yakalanmış, sürücüler A.T. ve M.Ş. gözaltına alınmıştı.