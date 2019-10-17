Tekirdağ'daki gasp şüphelisi tutuklandı

17.10.2019 15:04

Çerkezköy ilçesinde bir kişiyi gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan S.G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, dün, Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde S.V.'nin cep telefonu ve bir miktar parasını gasbettiği iddia edilen S.G.'yi bir dere kenarında yaşanan kovalamacının ardından gözaltına almıştı.

Kaynak: AA