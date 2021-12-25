TEKİRDAĞ'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA - Haberler
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TEKİRDAĞ'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı, 7 kadın da kurtarıldı.

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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 1'i yabancı uyruklu 3 kişi tutuklandı, 7 kadın da kurtarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'fuhuş yapmak', 'fuhşa aracılık ve yer temin etmek' suçları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonlarda Ali G., Kadriye G. ve Özbekistan uyruklu Nozımahon S. gözaltına alınırken, 7 kadın da kurtarıldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TEKİRDAĞ'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

TEKİRDAĞ'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

TEKİRDAĞ'DAKİ FUHUŞ OPERASYONUNDA 3 TUTUKLAMA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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