Tekirdağ'daki Fetö'nün 'Köy Yapılanması' Davası

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "köy yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgüt adına faaliyette bulunup, finansal destek sağladıkları iddia edilen 22 sanığın yargılanmasına yarın devam edilecek.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan salonda 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmada 6'sı tutuklu 22 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanıkların avukatları da hazır bulundu.



Sanıkların kimlik tespitinin yapılmasının ardından zanlılar hakkında hazırlanan 118 sayfalık iddianame okundu.



İddianamenin okunmasından sonra tutuklu sanıkların savunmalarına geçildi. 6 tutuklu sanıktan 5'i savunma yaptı. Sanıklar, isnat edilen suçlamaları reddetti.



Mahkeme başkanı diğer sanıkların savunmalarının yarın dinlenmesine karar vererek mahkemeyi erteledi.



Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "köy yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ve Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 118 sayfalık iddianamede, 6'sı tutuklu 22 sanığın "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.