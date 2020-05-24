Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı
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Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı

Tekirdağ'da 78 yaşındaki Elmas İncehasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretine gelemeyen Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı.

Tekirdağ'daki Elmas nine, Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı
24.05.2020 11:47 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:24

Tekirdağ'da 78 yaşındaki Elmas İncehasan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ziyaretine gelemeyen Trabzon'daki torunlarıyla telefonda görüntülü bayramlaştı.

Trabzon'da yaşayan Yasin ve Furkan Akbulut, her yıl bayramda ziyaretine geldikleri Tekirdağ'daki anneanneleri İncehasan'ı bu bayram salgın nedeniyle ziyaret edemedi. Hayatının en sakin ve hüzünlü bayramını geçiren Elmas İncehasan, torunlarının kendisini telefonla görüntülü arayıp bayramlaşmasıyla mutlu oldu.

Yasin Akbulut, anneannesinin bayramını kutlayarak "Bayram harçlığımı sakla anneanne gelince alırım." dedi.

Elmas İncehasan, AA muhabirine, bu bayram ziyaretlere gitmek, sarılıp bayramlaşmak yerine telefonla görüştüklerini söyledi. Yaklaşık 70 yıldır oruç tutup Ramazan Bayramı'nın sevincini yaşadığını anlatan İncehasan, şöyle konuştu:

"İlk defa böyle bir bayram görüyorum. Mezarlara, akrabalarımıza gidemiyoruz. İnşallah bir daha böyle salgın hastalık olmaz, mezarlarımıza, komşularımıza gittiğimiz bayramları yaşarız. Allah'tan gelen çekilir, bu halimize de şükür. Torunlarıma gidemedim. Bayramlarda ya onlar gelir ya da ben onlara giderdim ama bu bayram olmadı."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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