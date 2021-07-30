Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor
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Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor

Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yaya devriye ekipleri, ilçelerde huzuru ve güveni sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen yaya devriye ekipleri, ilçelerde huzuru ve güveni sağlama adına çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında 100 adet yeni personelin tahsis edildiği Kapaklı ilçesinde 4 noktada yaya devriye ekipleri görevlerine başladı. Vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için yoğun mesai harcayan ekipler, özellikle halkın yoğun olarak kullandığı cadde ve sokaklarda nöbetleşe devriye atıyor.

Ayrıca pandemi döneminde kurallara uyulması için de faaliyet gösteren ekipler, koronavirüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara uyarılarda bulunuyor ve sosyal mesafe kuralını hatırlatıyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor
Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor
Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor
Tekirdağ'daki devriye ekipler halka güven veriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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