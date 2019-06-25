Tekirdağ'daki DEAŞ operasyonu

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince DEAŞ ile bağlantısı olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alınan A.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 19 Haziran'da terör örgütü DEAŞ'la bağlantısı olduğu gerekçesiyle şüpheli A.M. Yeniçiftlik Mahallesi'nde yakalanmıştı.

Kaynak: AA