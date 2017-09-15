Tekirdağ'daki Cinayette 6 Tutuklama

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde 34 yaşındaki müteahhidin ölümü ile ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.



Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi Müsellim Mahallesi'nde 34 yaşındaki müteahhit Fatih Güventürk, silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Cinayeti titizlikle araştıran Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 6 kişiyi gözaltına alarak ifadelerinin ardından Muratlı ilçesinde adliyeye çıkardı. Şantaj yoluyla müteahhitten para sızdırmak için işlendiği ileri sürülen cinayetin zanlıları F.Y. ve kızı N.A. ile olayla ilişkileri olduğu tespit edilen E.G.A., G.G., Ş.S, ve K.B., savcılık sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. 6 şüpheli, 'kasten adam öldürmek'ten tutuklanarak cezaevine gönderildi. - TEKİRDAĞ