Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı
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Mustafa Kemal Atatürk, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı

Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındıTEKİRDAĞ'daki Atatürk Şehir Orman'ında bulunan çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğine karşılık 'terminatör' böcekleri doğaya salındı.

14.03.2020 14:32 | Son Güncelleme: 14.03.2020 14:36
Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı

Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı

TEKİRDAĞ'daki Atatürk Şehir Orman'ında bulunan çam ağaçlarına zarar veren çam kese böceğine karşılık 'terminatör' böcekleri doğaya salındı. Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesi, Namık Kemal Mahallesi'nde bulunan Atatürk Şehir Ormanı'nda çam kese böceği zararlısı tırtıl ile biyolojik mücadele için aynı alana bu böceğin yırtıcısı olan ve halk arasında 'terminatör' (Calosoma sycophanta) böceği olarak bilinen yüzlerce böcek bırakıldı. Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü'nce Antalya'dan getirilen ve oldukça hızlı olan 'terminatör' böcekleri doğaya salınmaları ile hızlı bir şekilde hareket ederek yayıldıkları gözlendi.

Terminatör böceklerinin hızlıca yayılması ile bu böcekleri fark eden bazı tırtılların etrafa kaçıştıkları görüldü. Oldukça hızlı hareket edebilen terminatör böceğinin zararlı böceklere karşı kullanıldığı ve günde 2 veya 3 adet tırtıl yiyerek, 5 tırtılı da öldürüp imha ettiği kaydedildi.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, Atatürk Şehir Ormanı'nda çam kese zararlısına karşılık biyolojik mücadele yapmaya başladıklarını belirterek, "Çam kese böceği Türkiye'de yaygın olarak bulunan bir zararlı. Bizim de Atatürk Şehir Ormanı'mızda birkaç yıldır yoğun popülasyon nedeniyle zarar yapmaktadır. Çam kese böceği ile 3 şekilde mücadele edilmektedir. Birincisi mekanik mücadele, ikincisi biyoteknik mücadele ve üçüncüsü de biyolojik mücadeledir. Mekanik mücadelede dallardaki keseler toplanıp ormandan uzaklaştırılmaktadır. Şubat ayında bu ormanda bu çalışmayı yaptık. Biyolojik mücadelede de bu zararlı böceğin yırtıcısı olan böcekleri laboratuvarlarda çoğaltmak suretiyle ormanda salmaktayız. Orman Genel Müdürlüğü bu böceğin en önemli yiyicisi olan Calosoma'yı laboratuvarda çoğaltıp önemli olan orman alanlarımıza salmayı bize temin etmektedir. Bugünde ormanda çoğaltılmış 250 adet diğer adıyla terminatör böceği burada şehir ormanımıza salacağız. Bu böcekle çam kese zararlısına karşı etkin bir mücadele başlatacağız" dedi

Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı

Kaynak: DHA

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Tekirdağ'daki çam ağaçları 'terminatör' böceği ile korumaya alındı

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