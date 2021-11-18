Tekirdağ'daki asayiş operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı - Haberler
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Tekirdağ'daki asayiş operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel
Tekirdağ'daki asayiş operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ'da il genelinde geçen hafta yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 120 kişiden, 67'si tutuklandı.

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da il genelinde geçen hafta yapılan asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 120 kişiden, 67'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ile ilçelerde huzur ve güven ortamının sağlanması, uyuşturucu satışının önlenmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, geçen hafta yaptıkları operasyonlar kapsamında 25 tabanca, 14 ruhsatsız tüfek ve satışa hazır halde bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 120 kişi emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 67'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Tekirdağ'daki asayiş operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı

Tekirdağ'daki asayiş operasyonlarında yakalanan 67 kişi tutuklandı

AA / Mesut Karaduman - Son Dakika Haberleri

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