Tekirdağ'da zincirleme trafik kazası: 16 yaralı

14.12.2019 12:59 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:04

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tır, servis ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı.



İddiaya göre, Muratlı sanayi sitesi önünde, seyir halindeki B.S. hakimiyetindeki 59 KK 972 plakalı tıra arkadan gelen R.B. hakimiyetindeki 59 S 6214 plakalı servis aracı çarptı. Tıra arkadan çarpan servise de arkadan gelen A.E. idaresindeki 59 RH 636 plakalı hafif ticari aracın çarpması sonucu zincirlemeli trafik kazası meydana geldi. Kazanın etkisi ile araç sürücüleri ve servis aracında bulunan 13 kişi yaralandı.



Kazada toplam 16 kişi yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralılara çeşitli hastanelere sevk etti.



Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekiplerince kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alınarak, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA