Tekirdağ'da zincirleme kaza: 3 yaralı

17.08.2019 08:44

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara - Keşan yolu üzeri Danişment Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Keşan istikametine seyreden A.B. yönetimindeki 34 JC 0060 plakalı otomobil, şiddetli sağanakta sürücüsünün görüş mesafesinin azalması nedeniyle yolun sağ tarafında duraksayan F.Ç. yönetimindeki 34 AJH 708 plakalı otomobil ile E.E.T. yönetimindeki 34 NF 2351 plakalı otomobile arkadan çarptı. Meydana gelen zincirleme trafik kazasında, A.B., F.Ç. ve T.K. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA