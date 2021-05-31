Tekirdağ'da zincirleme kaza, 3 araç birbirine girdi
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Tekirdağ'da zincirleme kaza, 3 araç birbirine girdi

Tekirdağ'da zincirleme kaza, 3 araç birbirine girdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı.

Tekirdağ'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araç birbirine çarptı. Zincirleme kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Erbay Caddesi'nde Mithatpaşa Caddesi istikametine doğru ilerleyen Batuhan P. yönetimindeki 34 JTJ 54 plakalı otomobil, Muhtar Çetin Dilsiz Sokak'tan caddeye bağlanan Demet A. yönetimindeki 59 RP 525 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 34 JTJ 54 plakalı otomobil, karşı şeritten gelen Ramazan S. yönetimindeki 52 DM 970 plakalı araca çarparak durabildi.

3 otomobilde de maddi hasar meydana gelen kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Emniyet ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da zincirleme kaza, 3 araç birbirine girdi
Tekirdağ'da zincirleme kaza, 3 araç birbirine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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