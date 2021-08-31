Tekirdağ'da Zeynep Bastık rüzgarı

Ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Ünlü sanatçı Zeynep Bastık, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde hayranlarını coşturdu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı programları çerçevesinden ilçenin bu geceki konuğu ünlü sanatçı Zeynep Bastık oldu. Konser öncesi, binlerce vatandaş konsere akın ederek alanı doldurdu. Süleymanpaşa ilçesi Sahil alanda düzenlenen konsere çıkan Bastık, gece boyunca hayranlarını şarkılarıyla eğlendirdi.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de ünlü sanatçıya çiçek takdim ederek, kendisine teşekkür etti.

(Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı