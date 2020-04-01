Tekirdağ'da "zabaha kadar buradaydık beyaa" paylaşımı Kapaklı ilçesinde belediye ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmaların yer aldığı video, belediyenin sosyal medya hesabından "zabaha kadar buradaydık beyaa" notuyla paylaşıldı.

Kapaklı ilçesinde belediye ekiplerinin koronavirüs tedbirleri kapsamında yaptığı çalışmaların yer aldığı video, belediyenin sosyal medya hesabından "zabaha kadar buradaydık beyaa" notuyla paylaşıldı. Kapaklı Belediyesi ekipleri, tedbirler çerçevesinde park, bahçe, sokak ve caddeler, duraklar ve iş yerleri gibi birçok ortak kullanım alanında dezenfeksiyon ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmaların yer aldığı, müzik eşliğinde hazırlanan video, belediyenin sosyal medya hesabından "zabaha kadar buradaydık beyaa" notuyla paylaşıldı. Kaynak: AA