Tekirdağ'da Yürütülen Projelerin Toplam Tutarı 6 Milyar 583 Milyon Tl

Tekirdağ'da yürütülen projelerin toplam tutarının 6 milyar 583 milyon TL olduğu açıklandı.

Tekirdağ'da Vali Mehmet Ceylan başkanlığında İl Koordinasyon Kurulu'nun 2018 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı. Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya, Vali Mehmet Ceylan'ın yanı sıra, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ilçe kaymakamları, büyükşehir belediye başkanlığı ve ilçe belediye başkanlıkları yetkilileri, yatırımcı bölge ve il müdürleri katıldı.

"Toplam 274 proje yürütülmektedir"

Vali Ceylan toplantıda yaptığı konuşmada, projeler hakkında bilgi vererek, "Bu toplantı, içeriği itibarıyla 2018 yılının ilk üç ayına ilişkin yatırımların değerlendirildiği bir toplantı olacaktır. 2018 yılı Nisan ayı itibarıyla ilimiz genelinde toplam 274 proje yürütülmektedir. Bu projelerden 26'sı tamamlanmış, 135'i devam etmekte, 113 projeye ise başlanamamıştır. İlimizde yürütülen projelerin toplam tutarı 6 milyar 583 milyon TL'dir. Önceki yıllarda bu projeler için 1 milyar 823 milyon TL harcanmıştır. 2018 yılında gönderilen ödenekler 615 milyon TL olup, dönem sonu harcaması ise 152 milyon TL'dir. Projelerin dağılımı ise; tarım 56, madencilik 3, enerji 21, ulaştırma 48, eğitim 74, sağlık 21, turizm 2 ve Diğer kamu hizmetleri 49'dur. Kuruluşlarımızın öncelikle yürütecekleri projelerle ilgili tüm kesimlerle gerekli koordinasyonu sağlayarak ve bilgi alışverişi yaparak söz konusu projelerin zamanında tamamlanabilmesi için azami gayretin gösterilmesi gerekmektedir" dedi.

Vali Ceylan, yatırımcı kuruluş temsilcilerinin, ilçedeki yatırımları konusunda kaymakamlar ve ilçe belediye başkanlarıyla mutlaka işbirliği halinde olması ve bilgi alışverişinde bulunması gerektiğini belirtti.

Toplantı, yatırımcı bölge kuruluşlarının sunumlarının ardından sona erdi. - TEKİRDAĞ