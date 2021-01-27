Tekirdağ'da yurda yasa dışı yollarla giren 9 sığınmacı yakalandı
27.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:56
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 9 sığınmacı yakalandı.
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yurda yasa dışı yollarla giren 9 sığınmacı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri, C.A yönetimindeki 34 AJA 844 plakalı lüks VIP minibüsü Beyazköy mevkisinde durdurdu.
Kontrollerde yakalanan Suriye uyruklu 9 sığınmacı, İl Göç İdaresine teslim edildi.
Sürücü C.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman