Tekirdağ'da yunuslar renkli görüntüler oluşturdu
Tekirdağ sahilinde 2 yunusun Marmara Denizi'ndeki geçişi, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
28.04.2020 12:40 | Son Güncelleme: 28.04.2020 12:40
Tekirdağ sahilinde 2 yunusun Marmara Denizi'ndeki geçişi, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı.
Değirmenaltı Mahallesi'nden denizdeki yunusları gören vatandaşlar, balıkların görüntüsünü cep telefonlarıyla kaydetti.
Marmara Denizi'nde dalıp çıkan yunuslar, vatandaşlara keyifli dakikalar yaşattı.
Yaklaşık yarım saat kıvrak hareketleriyle görenleri kendilerine hayran bırakan yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.
Kaynak: AA