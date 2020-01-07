Tekirdağ'da Yunus ekipleri aranan 9 kişiyi yakaladı
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Tekirdağ'da Yunus ekipleri aranan 9 kişiyi yakaladı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, bir ayda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

07.01.2020 14:34 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:52
Tekirdağ'da Yunus ekipleri aranan 9 kişiyi yakaladı

Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, bir ayda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Yunus ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, son bir aylık çalışmada çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Kaynak: AA
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