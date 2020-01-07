Tekirdağ'da Yunus ekipleri aranan 9 kişiyi yakaladı
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, bir ayda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yunus ekipleri, bir ayda çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli Yunus ekipleri, şüpheli araç ve kişilere yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, son bir aylık çalışmada çeşitli suçlardan aranan 9 kişiyi yakaladı, 3 ruhsatsız tabanca ve çeşitli malzemeler ele geçirdi.